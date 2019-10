Pisignano. Prosegue la rassegna culturale “Serate con l’autore”

L’Associazione Culturale Francesca Fontana, continua a proporre e a promuovere serata culturali mettendo al centro sempre il valore della conoscenza del dialogo per dare impulso all’attività culturale svolta nell’entroterra cervese.

Mercoledì 30 ottobre, alle ore 20:30, al centro sociale di Pisignano Cannuzzo, in via Zavattina, 6d, è in programma la quarta serata che sarà dedicata alle scrittrici donne cervesi Valentina Bardi – Ventiquattro – Simona Rossi – La magia di una storia dimenticata – Chiara Albertini – Nel cuore di una donna. La serata sarà condotta dalla giornalista Sabrina Sgalaberna.