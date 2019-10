A Castel Bolognese arrivano “Musiche, danze, giochi e cibi che raccontano il mondo”

Una nuova iniziativa anima il centro del Comune di Castel Bolognese, realizzata nell’ambito del Festival Itinerante del dialogo interculturale e interreligioso, quest’anno alla sua seconda edizione Parole & Fatti, promosso e sostenuto dall’Unione della Romagna Faentina e dalla Regione Emilia-Romagna.

Giovedì 31 ottobre alle ore 16:30 la Piazza Bernardi di Castel Bolognese si animerà con l’evento Musiche, danze, giochi, cibi che raccontano il Mondo: storie popolari, narrazioni fantastiche, esplorazione corporea, giochi e merenda, a cura della cooperativa sociale Villaggio Globale e dell’Associazione Emporio del Sale. In caso di pioggia l’evento si terrà sotto al Chiostro Comunale.

L’iniziativa è organizzata nell’ambito di Parole e fatti, seconda edizione del Festival itinerante del dialogo interculturale e interreligioso promosso e sostenuto dall’Unione della Romagna Faentina e dalla Regione Emilia-Romagna, con l’obiettivo di coinvolgere la cittadinanza in attività che favoriscano la coesione sociale e la conoscenza tra concittadini che “sempre di più provengono da culture e religioni diverse”.

L’anno scorso alcuni comuni dell’Unione hanno avviato la prima edizione del Festival, ottenendo risultati incoraggianti in termini di coinvolgimento e costruzione di legami tra comunità e territori; per questo nella sua seconda edizione, il Festival coinvolge tutti i comuni dell’Unione, lavorando in continuità con l’anno scorso ampliando le azioni sul territorio e costruendo la programmazione del festival in modo partecipativo, coinvolgendo associazioni, comunità straniere e tutta la cittadinanza.