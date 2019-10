Antichi giochi di strada alla ex-Chiesa di Santa Maria delle Croci di Ravenna

Giovedì 31 ottobre dalle 17 alle 20 apertura straordinaria della ex-Chiesa di Santa Maria delle Croci in via Guaccimanni, 5 a Ravenna. Dolcetto o scherzetto per piccoli e grandi che vorranno fare un passaggio nella suggestiva location adibita ad antro magico per l’occasione di Ognissanti.

Nell’occasione si potrà visitare la Mostra Una Carampâna in Mosaico per la Scuola Primaria Garibaldi di Ravenna a cura dell’Associazione Dis-ORDINE inaugurata lo scorso 3 ottobre nell’ambito della Biennale di Mosaico Contemporaneo 2019.

In seguito, da lunedì 4 novembre, la mostra tornerà visitabile nelle aperture indicate in programma fino al 23 novembre 2019: lunedì, giovedì e venerdì 10 – 13, sabato 16 – 19 / ingresso libero.

L’Associazione Dis-ORDINE ringrazia il Comune di Ravenna e il Dirigente del Liceo Artistico Nervi – Severini di Ravenna per la concessione dello spazio.