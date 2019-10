Ponte di Ognissanti: ampliati gli orari di visita delle mostre a Palazzo Rasponi

In occasione del ponte di Ognissanti da domani, venerdì 1 a domenica 3 novembre, le porte di Palazzo Rasponi dalle Teste in piazza Kennedy saranno eccezionalmente aperte dalle 11 alle 18.

Oltre alle bellezze proprie di questo antico palazzo di fine ‘600, sarà possibile visitare – gratuitamente – le diverse mostre qui allestite in occasione della biennale RavennaMosaico : “OPERE dal MONDO” vetrina internazionale con opere inedite e a tema dantesco realizzate da artisti mosaicisti provenienti da 17 paesi del mondo; “GAeM” rassegna internazionale sul mosaico contemporaneo dei giovani artisti; il tenero omaggio “La stanza di Mandy” con opere realizzate dagli allievi del Liceo artistico “Nervi-Severini” con i materiali musivi di e in ricordo dell’artista Mandy Duranti.

Due installazioni per altrettanti artisti di rilievo della nuova scena nazionale: il faentino Andrea Salvatori con il nuovo progetto “IkebanaRock’n’Roll” e il collettivo ravennate CaCO3 con la grande opera “Variabile” .

A completare la panoramica: “Ravenna Capitale del mosaico” ultima ricerca del fotografo ravennate Luigi Tazzari dedicata al lavoro dei giovani studenti mosaicisti ravennati.

L’iniziativa è promossa dall’assessorato alla Cultura e dal MAR Museo d’arte della Città di Ravenna.