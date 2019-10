Ravenna. Ponte dei Santi “alla scoperta del Parco Archeologico di Classe”

In occasione del Ponte dei Santi, RavennAntica propone visite guidate “Alla scoperta del Parco Archeologico di Classe”:

MUSEO CLASSIS RAVENNA

Via Classense, 29 – Classe (Ravenna)

venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 novembre ore 10.30 e 15

Per info e prenotazioni: tel. 0544 473717

BASILICA DI SANT’APOLLINARE IN CLASSE

Via Romea Sud, 224 – Classe (Ravenna)

venerdì 1, sabato 2 e domenica 3* novembre ore 12 e 16.30

*In Basilica domenica 3 novembre TARIFFA SPECIALE € 4 (ingresso gratuito + visita guidata)

Per info e prenotazioni: tel. 0544 527308

ANTICO PORTO DI CLASSE

Via Marabina, 7 – Zona Ponte Nuovo – Classe (Ravenna)

venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 novembre ore 11.30 e 16.30

Per info e prenotazioni: tel. 0544 478100

Tariffa a persona (escluso il biglietto di ingresso ai singoli siti): € 4 a sito.

Gratuito per bambini under 6 anni e sconti per famiglie.

Si consiglia la prenotazione.

In occasione del Ponte dei Santi i siti gestiti da RavennAntica osserveranno i consueti orari di apertura.

Per informazioni: ravennantica.it