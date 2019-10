Stagioni di Prosa, comico e dialettale: parte la campagna abbonamenti del Walter Chiari di Cervia

Da sabato 2 novembre avrà inizio la campagna dei nuovi abbonamenti alle rassegne Prosa, Comico e dialettale della Stagione 2019/2020 del Teatro Comunale Walter Chiari di Cervia. Gli uffici del Teatro saranno aperti fino a giovedì 7 novembre (domenica 3 novembre esclusa) dalle ore 10 alle ore 13.

La PROSA sarà inaugurata dalla “Prima Nazionale” di Montagne russe, divertente commedia interpretata da Corrado Tedeschi e Martina Colombari (9 e 10 novembre). Quelli che seguiranno saranno altri nomi di alto profilo nel firmamento teatrale italiano: Paola Quattrini, Erica Blanc, Giuseppe Pambieri e Cochi Ponzoni con Quartet (9 e 10 dicembre); Valter Malosti con Molière/Il Misantropo (25 e 26 gennaio); Claudio Casadio, Andrea Paolotti e Brenno Placido con l’intenso dramma d’impegno civile La Classe, co-prodotto da Accademia Perduta (4 e 5 febbraio); la compagnia del Teatro Biondo di Palermo con Chi vive giace di Roberto Alajmo (13 e 14 marzo) e Ugo Dighero e Gaia De Laurentiis con la commedia sentimentale Alle 5 da me di Pierre Chesnot (8 e 9 aprile).

La rassegna di TEATRO COMICO vedrà alternarsi sul palcoscenico artisti molto amati dal pubblico come Paolo Cevoli, Anna Maria Barbera e Maurizio Lastrico.

In fase di abbonamento sarà già possibile acquistare i biglietti per gli spettacoli della nuovissima rassegna STAND UP, dedicata ai comici emergenti e che vedrà esibirsi Ruggero de I Timidi, Luca Ravenna e Michela Giraud.

Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.

Il prezzo degli Abbonamenti alla rassegna Prosa varia da 60 a 120 euro a seconda del settore scelto e dell’età dell’abbonato; quello della rassegna Comico varia dai 30 ai 65 euro.

Info: 0544/975166

teatrocervia@accademiaperduta.it

www.accademiaperduta.it