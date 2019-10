Una città in giallo: a Ravenna incontri con gli autori e la prima rassegna degli editori indipendenti

Venerdì 1 novembre entra nel vivo la 17^ edizione del Festival GialloLuna NeroNotte di Ravenna. Alle ore 11.00 nella Sala mostre della Biblioteca Oriani si inaugurerà “Una città in giallo”, la prima rassegna degli editori indipendenti di gialli, thriller, noir e spionaggio (con la possibilità di spaziare nell’horror).

Sono presenti: Buendia Books – Torino, Laura Capone Editore – Anzio, Clown Bianco Edizioni – Ravenna, Damster/Edizioni del Loggione – Modena, Edizioni del Girasole – Ravenna, Edizioni Le Assassine – Milano, Fernandel Editore – Ravenna, Nema Press – Roma, Oligo Editore / Il Rio Edizioni – Mantova, PA.GI.NE Edizioni – Ravenna, Pendragon Editore – Bologna

Dalle ore 12 al via gli incontri con gli autori con Neria De Giovanni. A seguire alle ore 15 Davide Pappalardo e Riccardo Landini, ore 17.00 Giampaolo Simi. Gli incontri si svolgeranno tutti nella Sala Spadolini della Biblioteca Oriani.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito.

Per informazioni: cell.: 335 6485088 – gialloluna@racine.ra.it – www.gialloluna.com

Neria De Giovanni, nata in Liguria nella cittadina di Sestri Levante, vive tra Roma e Alghero. Presidente dell’A.I.C.L. (Associazione Internazionale dei Critici Letterari) con sede a Parigi, è coordinatrice per l’Italia della Rete Europea F.A.M. (Femme Art Mediterranée). Ha pubblicato una quarantina di volumi tra saggistica e prosa letteraria, ottenendo numerosi riconoscimenti, tra i quali spicca il Premio consegnatole dal Ministero dei Beni Culturali per il libro “Ilaria del Carretto, la donna del Guinigi” (Maria Pacini Fazzi, Lucca). È tra le massime esperte di Grazia Deledda cui ha dedicato 12 volumi. Ideatrice e conduttrice del Premio nazionale Alghero “Donna di Letteratura e Giornalismo”, che si consegna a Roma, nella sede della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Dal 2013 è direttore editoriale della rivista telematica PortaleLetterario.net, una piattaforma completamente dedicata alla critica letteraria.

Davide Pappalardo è fenicio, aragonese, greco, angioino, normanno, saraceno, svevo: in una parola, siciliano, nato nel 1976 alle pendici dell’Etna. Dopo alcuni anni trascorsi a Roma, approda a Bologna, dove oggi vive e lavora. Al proprio attivo ha tre romanzi, a cominciare da “Milano pastis” (Nerocromo 2016). Con “Buonasera (signorina)” (Eclissi, 2017) ha vinto il premio “Nero Digitale” al concorso Garfagnana in Giallo. Il più recente si intitola “Che fine ha fatto Sandra Poggi?” (Pendragon, 2019).

Avvocato di Reggio Emilia, dov’è nato nel 1960, Riccardo Landini è appassionato di cinema italiano degli anni ’60-’70; insegna storia del cinema e organizza rassegne cinematografiche. Ha esordito con “E verrà la morte seconda” (SBC Edizioni), cui è seguito “Tre casi del commissario Presti”. Vincitore di alcuni premi letterari, nel 2000 ha scritto e diretto il film “Buiomorte”, horror splatter in stile Dario Argento. Ha pubblicato alcuni racconti in antologie edite da Aliberti, Prospettiva, Giulio Perrone e Sarapar. Altri racconti sono contenuti nelle antologie “Delitti d’acqua dolce” (Lampi di stampa) e “Giallolago” (Eclissi). Con Centoautori ha proposto l’investigatore privato Brenno Sandrelli, protagonista dei romanzi “Il primo inganno” (2016) e “Non si ingannano i morti” (2017) e “Ingannando si impara” (2018). Con Clown Bianco ha dato alle stampe “Di morte, d’insonnia e d’altre canzoni” (2018). Ha poi dato vita a un altro personaggio, Astore Rossi, nel romanzo “Il giallo di via San Giorgio”, pubblicato da Newton Compton Editori a febbraio 2019.

Giampaolo Simi, nato a Viareggio nel 1965, ha pubblicato “Il corpo dell’inglese” (2004) e “Rosa elettrica” (2007) con Einaudi. I suoi libri hanno ricevuto vari premi e sono stati tradotti in Francia (nella “Série noire” di Gallimard e da Sonatine) e in Germania (Bertelsmann). Soggettista e sceneggiatore di serie come “RIS” e “Crimini”, è autore della fiction “Nero a metà”. Con Sellerio ha pubblicato “Cosa resta di noi” (Premio Scerbanenco 2015), “La ragazza sbagliata” (Premio Letterario Chianti 2018), “Come una famiglia” (2018), nella sestina finalista del Bancarella 2019; “I giorni del giudizio” (2019). Gioca con la maglia numero 6 nell’Osvaldo Soriano Football Club, la Nazionale Italiana Scrittori. E suona anche pop e rock con una Fender Stratocaster nella cover band “Flying Circus”.

GialloLuna NeroNotte è diretto da Nevio Galeati e organizzato dall’Associazione culturale Pa.Gi.Ne., in compartecipazione con il Comune di Ravenna e gode della preziosa collaborazione di: Istituzione Biblioteca Classense, Centro Relazioni Culturali, Liceo Artistico “P.L. Nervi-G. Severini”, Fondazione Flaminia per l’Università in Romagna; BPER Banca, La Bcc-Credito Cooperativo ravennate forlivese & imolese, Con.Eco Trasporti, Confesercenti-Sindacato Librai, Elios Digital Print, Hotel Diana, Idrogas di Lacchini R., Osteria dei Battibecchi, Il Roma Ristorante; Liberamente Libri, Mariani Life Style, Ravenna Nightmare Film Fest.

GialloLuna NeroNotte ha il piacere di avvalersi della partnership de “Il Giallo Mondadori”, per il settimo anno consecutivo.