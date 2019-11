Showcase Emilia-Romagna: due le proiezioni in programma a Ravenna nel weekend

Il cinema non è mai stato così vicino! Torna la straordinaria Showcase Emilia-Romagna (con due proiezioni nel weekend, sabato 2 e domenica 3 novembre) la sezione del Ravenna Nightmare Film Fest dedicata al miglior cinema prodotto in regione. Nata nel 2018 all’interno della XVI edizione del Ravenna Nightmare la sezione si pone l’obiettivo di scoprire nuovi sguardi, nuovi progetti, nuovi orizzonti che trovano respiro da quando la Nuova Legge Cinema ha dato sostegno ai giovani autori e alle loro creazioni. In questo progetto non si può non menzionare la collaborazione con l’Emilia-Romagna Film Commission da cui è nata l’ideazione e l’organizzazione di questa incredibile sezione e con cui il festival ancora collabora. Ma c’è un’importante novità: quest’anno la sezione non sarà declinata solo all’interno del Ravenna Nightmare, ma anche all’interno di Visioni Fantastiche, il nuovo spettacolare festival di cinema dedicato alla formazione scolastica e al cinema Fantastico, per rendere ancora più presente il cinema regionale all’interno dei due festival. Ma quali film saranno proiettati?

All’interno del Ravenna Nightmare (30 ottobre-3 Novembre) la sezione Showcase Emilia-Romagna presenterà due lungometraggi. Sabato 2 Novembre alle ore 10:30 è in programma L’Ultima Notte di Francesco Barozzi. Nel film, Bea è costretta ad abbandonare la città per tornare nella casa di campagna, dove i suoi fratelli vivono ancora in condizioni degradate. Insofferente verso la sua nuova condizione, la donna li invita a modificare il loro stile di vita, ma svela la loro natura violenta e collerica, facendo affiorare antichi conflitti. Saranno presenti per l’occasione l’attore Giuseppe Sepe, accompagnato dallo scenografo Emanuele D’Antonio.

Domenica 3 Novembre invece alle ore 10.30 Rwanda di Riccardo Salvetti. A metà fra cinema e teatro, il film parla di un attore e un’attrice che portano in scena la vera storia dal genocidio rwandese, uno dei più crudeli della storia. Ma ben presto la realtà prende il sopravvento e i due si ritrovano in prima persona a vivere quel tremendo periodo storico, diventando vittime dei conflitti razziali. L’Emilia-Romagna Film Commission supporterà queste iniziative e sarà presente durante il festival per seguire il suo svolgimento.

Tutti gli eventi e le proiezioni di Visioni Fantasiche e del Ravenna Nightmare avranno luogo nel Palazzo del Cinema e dei Congressi, in Largo Firenze 1 a Ravenna.