Alla mostra su Albrecht Dürer a Bagnacavallo arriva un nuovo prestigioso pezzo: Cronaca di Norimberga

Da mercoledì 6 novembre la mostra Albrecht Dürer. Il privilegio dell’inquietudine, allestita fino al 19 gennaio 2020 al Museo Civico delle Cappuccine di Bagnacavallo, si arricchirà con un’ulteriore importante opera: il volume della Cronaca di Norimberga di Hartmann Schedel, concesso eccezionalmente in prestito dalla Biblioteca dei Frati Minori dell’Emilia.

Il prezioso volume, pubblicato a Norimberga nel 1493 dal padrino di Dürer Anton Koberger, presenta testo latino e xilografie acquerellate realizzate dalla bottega di Michael Wolgemut.

I visitatori avranno quindi l’occasione di vedere, insieme alle altre opere presenti in mostra ed accanto alla selezione di otto fogli sfascicolati della Cronaca già esposte, l’intero volume aperto su una doppia pagina con una xilografia originale acquerellata a mano.

Il Liber Chronicarum è un’imponente opera editoriale ispirata alle cronache medievali corredata da un ricco repertorio iconografico di 1809 illustrazioni stampate da 645 matrici lignee. Albrecht Dürer, che dal 1486 al 1489 fece un tirocinio presso la bottega di Michael Wolgemut, collaborò a queste importanti illustrazioni: benché non siano firmate, la sua mano è ravvisabile nelle tavole più innovative, quelle che superano il linearismo gotico e anticipano l’incredibile produzione artistica del maestro tedesco che rivoluzionerà l’arte dell’incisione.

La mostra Albrecht Dürer. Il privilegio dell’inquietudine, organizzata dal Comune di Bagnacavallo e curata da Diego Galizzi e Patrizia Foglia, propone più di 120 opere grafiche del maestro di Norimberga provenienti da prestigiose collezioni pubbliche e private italiane. Vi si possono ammirare i più noti capolavori dell’artista come la Melanconia, il ciclo dell’Apocalisse, il Sant’Eustachio, il San Girolamo nello studio e il Cavaliere la morte e il diavolo.

Patrocinata dall’Istituto Beni Culturali dell’Emilia-Romagna e sostenuta da Edison Stoccaggio, la mostra resta aperta nei seguenti orari: martedì e mercoledì 15-18; giovedì 10-12 e 15-18; da venerdì a domenica 10-12 e 15-19. Chiusura il lunedì e i post-festivi. Ingresso gratuito. Il Museo Civico delle Cappuccine è in via Vittorio Veneto 1/a.

Informazioni:

tel. 0545 280911

centroculturale@comune.bagnacavallo.ra.it

www.museocivicobagnacavallo.it

La realizzazione della mostra è stata possibile grazie anche all’Art Bonus e per questo il Comune ringrazia la ditta Mixer di Villa Prati.

Dürer è il “padre nobile” del pensiero grafico, colui che ha saputo innalzare il disegno e l’incisione a espressione artistica non più ancella della pittura, ma pienamente libera e autonoma. Lo riconosceva lo stesso Max Klinger: «Un’opera grafica di Dürer non si riferisce né a un quadro replicato, né traduce sensazioni di colore in forme estranee alla tecnica adottata. È compiuta in se stessa e definitiva, priva solo di quanto l’idea, eternamente inarrivabile, rifiuta alle possibilità di ogni artista».

Il progetto espositivo si pone come un invito ad incontrare le diverse anime di Dürer, sia come uomo che come artista. La sua personalità, il suo spirito e naturalmente la sua arte non sono semplici da cogliere nella loro unità. La critica lo ha definito ora un umanista, ora un gotico, ora un artigiano ora un teorico; la verità è che non è possibile separare le sue singole anime, era tutto questo insieme. Egli aveva in sé l’eterna contraddizione che contraddistingue i più grandi artisti.

«All’interno della narrazione che abbiamo fatto del grande maestro norimberghese – spiega Diego Galizzi, direttore del museo e curatore della mostra – si potranno ammirare i più noti capolavori dell’artista come il ciclo dell’Apocalisse, il Sant’Eustachio, il San Girolamo nello studio e il Cavaliere la morte e il diavolo. La mostra avrà il suo punto focale in quell’enigmatico capolavoro che è la Melanconia, un’opera pregna di intellettualismo fin quasi all’esoterismo, che cela un vero e proprio autoritratto spirituale dell’artista, giunto alla melanconica presa di coscienza che un approccio razionale all’arte e al mondo non può che dare risposte insufficienti.»

È in una Germania ancora permeata da uno spirito gotico e medievale che prende il via l’avventura artistica di Albrecht Dürer, un genio inquieto, un talento dell’arte nordica fatalmente attratto dall’arte rinascimentale italiana e insolitamente disposto alla ricerca teorica e scientifica. Non fosse stato per l’influenza dell’intellettuale e amico Willibald Pirckheimer, probabilmente quest’umile figlio di un artigiano orafo avrebbe orientato i suoi interessi artistici verso nord, verso la lezione fiamminga, come molti altri artisti suoi conterranei. Invece Pirckheimer lo orientò alla dimensione culturale del nostro Rinascimento, spalancando la mente dell’artista a ricerche a lui aliene, in primo luogo quella tesa a carpire i segreti della rappresentazione dello spazio e della bellezza. Ciò è stato possibile essenzialmente per un motivo: Dürer come Leonardo era un ricercatore universale, continuamente ansioso di produrre cose nuove, aveva, come diceva Carl Gustav Carus, «un anelito incessante verso una perfezione irraggiungibile e un’acuta coscienza di problemi insolubili». Per Dürer l’arte incisoria fu il mezzo ideale per trasmettere una nuova iconografia, sacra o profana, un modo modernissimo per dialogare con il proprio tempo, con la contemporaneità di quel Rinascimento che era caratterizzato dall’avventura del sapere.

Il taglio che i curatori hanno voluto dare all’allestimento offrirà al pubblico molto più che una rassegna di opere d’arte, ma un vero e proprio racconto, che procede attraverso dieci sezioni tematiche, immergendo il visitatore nel visionario sogno di perfezione di un ragazzo, figlio di un umile orafo di Norimberga, che ha voluto inseguire il suo desiderio di appropriarsi dei segreti della rappresentazione della bellezza.

«In stretto collegamento con la mostra – anticipa Galizzi – dal 14 dicembre il museo ospiterà un eccezionale e attesissimo ritorno, quello della Madonna del Patrocinio di Albrecht Dürer, un vero capolavoro pittorico che dopo 50 anni torna dalla Fondazione Magnani Rocca alla sede dove si trovava custodita fino al 1969, ovvero l’ex monastero delle suore Clarisse Cappuccine di Bagnacavallo, oggi museo civico cittadino.»