Al Polo Santa Teresa di Ravenna approda Oltre a Noi: in mostra 100 opere realizzate dai bambini

Inaugura oggi, lunedì 4 novembre alle 17 al Polo Sanitario Santa Teresa di Ravenna (via Don Angelo Lolli 20) Oltre a Noi, un’esposizione di tele realizzate da bambini in età scolare che hanno partecipato ai laboratori di pittura organizzati da Alessandra Serafini durante lo scorso inverno. Le opere resteranno esposte fino al 30 novembre e saranno visitabili dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 19.30, il sabato dalle 7.30 alle 13 ad ingresso libero.

La prima tappa dell’esposizione è stata curata negli spazi di Palazzo Rasponi dalle Teste in piazza Kennedy nel mese di giugno 2019. Le opere in esposizione partono da un progetto iniziato a novembre 2018 e ispirato dalla storia di Iris Grace, bambina inglese con disturbo autistico. Alessandra Serafini ha sviluppato insieme a un gruppo di bambini e bambine in età scolare e dell’infanzia dodici laboratori di pittura. attraverso il racconto di questa storia, l’ispirazione alle tele dipinte da Iris e ad altri racconti di vita legati a temi d’integrazione .

“Tutto nasce da un ascolto alla radio, il racconto di Arabella, madre di Iris, della gatta Thula e di tele straordinarie dipinte a soli quattro anni, passando attraverso la descrizione di una vita segnata dallo spettro autistico, ma anche di una rinascita…”. Così descrive la nascita dell’iniziativa la sua ideatrice, Alessandra Serafini.

“La mia idea – continua – parte da questa storia, da una passione per i colori, da una lingua universale, dalla condivisione di uno spazio, dal conoscere storie di vita diverse dalla nostra, per arrivare alle 100 opere realizzate dai bambini di età compresa tra i quattro e gli otto anni che, attraverso il racconto, hanno dipinto in autonomia il loro percepito e lo hanno fatto assieme!”.

“Nella primavera del 2018 – aggiunge -, insieme ai miei figli Jacopo e Filippo, abbiamo realizzato un’opera condivisa: Cinema a colori, una tela unica 160 x 120, un vecchio lenzuolo di lino steso e fermato sul pavimento del terrazzo di casa, trasformato nella nostra tela… Abbiamo utilizzato colori ad acqua e acrilico, dipingendo con le nostre mani, piedi, pennelli, spugne, spruzzi e dando vita a tutta la nostra espressione, ai tempi d’attesa necessari per comprendere cosa realizzare. Un mese fatto di osservazione, tecnica, conoscenza del colore, ma soprattutto di un progetto comune, fatto assieme”.

“Dalla nostra opera – dice ancora -, mi è venuta l’idea di uscire da casa per camminare assieme ad altri bambini e bambine della loro età: così, a novembre 2018 partì il nostro primo laboratorio assieme, passando attraverso il racconto dei luoghi e colori della campagna inglese (Leicestershire) di Iris, avvicinandoci alle storie di Anila e Pietro Bartolo, Anna Frank, il viso di Frida Kalho, la Venere di Botticelli, le opere di Mirò e Kandinskij, passando attraverso dodici laboratori e approdando nelle tre opere uniche realizzate assieme, spremendo il colore e facendolo cadere direttamente sulla tela, manipolandolo, stendendolo attraverso gli strumenti a disposizione, rulli, pennelli, spugne, ma soprattutto attraverso l’incredibile fantasia dei bambini”.