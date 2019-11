All’S Club in Darsena al via la rassegna Il Cerchio delle Letture Magiche

Prenderà il via martedì 5 novembre, Il Cerchio delle Letture Magiche, rassegna letteraria “olistica” ospitata all’S Club in Darsena a Ravenna.

Ideata da La Piramide Cristallina la rassegna propone cinque scrittori, cinque libri, cinque incontri “esperienziali” con gli autori. In cinque martedì sera, dalle ore 20:45.

Ingresso gratuito su prenotazione.

Programma:

5 novembre

L’autrice editrice Claudia Galli di Mandorla la bottega degli Angeli presenta il libro

Fumigazioni Il mondo vegetale profumo divino.

Presentazione esperienziale con l’utilizzo pratico di smudge, legni, erbe e resine.

12 novembre

L’autrice astrolologa Daniela Donati presenta il libro

Astrologia Svelata attraverso il mito.

Un viaggio nella tradizione astrologica attraverso simboli, miti ed archetipi.

19 novembre

La tarologa traduttrice Elena Valzania presenta

DI CARTA IN CARTA, i Tarocchi di Marsiglia.

Anteprima dei progetti editoriali di Marianne Costa;dal mazzo di tarocchi al libro “Tarocchi passo a passo”.

* 26 novembre

L’autrice psicologa Cinzia Contarini – Dottoressa & Scrittrice presenta il libro

LUNA, CORPO, AMORE. La trasformazione dell’energia femminile attraverso il sangue e le emozioni.

(* Serata in concomitanza con Il Club del Libro Magico)

3 dicembre

L’autore scalzista Andrea Bizzocchi presenta i libri

VIVERE SENZA LAVORARE e SMETTILA DI ROMPERE (E DATTI DA FARE). Riflessioni e consigli per una esistenza libera dalla schiavitù del lavoro.

Da una idea de La Piramide Cristallina, il cerchio delle letture magiche è ospitato presso: S club Ravenna Spirits & Soul Food via Zara, 48 • Ravenna

Per prenotazione tavoli, S Club: t. 0544 590219

Info e prenotazioni rassegna, La Piramide: cell./wa 391 4078788

