Cervia. Itinerario nella Sicilia sudorientale. Elena Guidori alla rassegna “Quaderni di Viaggio” in Biblioteca

Mercoledì 6 novembre 2019 alle ore 20.45 presso la Biblioteca comunale “Maria Goia” di Cervia, in Circonvallazione Sacchetti 111 prosegue la rassegna “Quaderni di viaggio”, giunta quest’anno alla sua ottava edizione.

L’appuntamento è con Elena Guidori, che ci poterà alla scoperta di una meta vicina a noi ma non per questo meno affascinante, la Sicilia sudorientale. Un viaggio tra mare e Barocco, che toccherà città come Siracusa, con la splendida isola di Ortigia, Noto, patrimonio UNESCO per le sue architetture barocche, la vivace Catania, per arrivare ad Agrigento e alla Valle dei Templi.

“Quaderni di Viaggio” proseguirà mercoledì 21 novembre alle ore 20.45 alla volta del Myanmar .

Per informazioni: biblioteca@comunecervia.it; 0544-979384