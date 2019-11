Lugo: ultimo appuntamento di “Mondovisioni” con la proiezione di “Sakawa”

Martedì 5 novembre ultimo appuntamento della rassegna “Mondovisioni” con Sakawa di Ben Asamoah (Belgio, 2018, 81’). Il documentario viene proiettato alle 21 nella sala Codazzi della biblioteca “Fabrizio Trisi” di Lugo.

C’è un tesoro tra i rifiuti elettronici in Ghana: i dischi rigidi dei vecchi pc conservano i dati personali dei loro precedenti proprietari, che possono facilmente venire rintracciati in rete. Ama, una giovane madre, vuole unirsi ai tanti che vivono di truffe su internet sfruttando queste informazioni, ma non sembra avere talento.

La manifestazione lughese si svolge con la collaborazione della British School di Lugo, del Caffè letterario di Lugo e dell’Associazione gemellaggi e relazioni internazionali “Adriano Guerrini”.

Per maggiori informazioni, contattare la biblioteca “Fabrizio Trisi” al numero 0545 38556 o alla mail trisi@comune.lugo.ra.it.