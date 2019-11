Pillole da La Stagione dei Teatri: alla Maratona di New York con Fiona May

In collaborazione con Maratona di Ravenna Città d’Arte, ecco Maratona di New York di Edoardo Erba, uno dei testi teatrali contemporanei più rappresentati al mondo, per la regia di Andrea Bruno Savelli. Una sfida fisica (oltre che verbale) per tutti gli attori che l’hanno portata in scena, impegnati a correre per l’intera durata della pièce. Un’autentica prova di resistenza, in questa occasione portata in scena dall’ex campionessa mondiale di salto in lungo Fiona May e dall’attrice Luisa Cattaneo.

MARATONA DI NEW YORK

di Edoardo Erba con Fiona May e Luisa Cattaneo

Teatro Rasi di Ravenna, venerdì 8 novembre, ore 21.00

