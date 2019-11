RavennaMosaico: la Magia del MUSAico Vivente di Silvia Colizzi

In occasione della VI Edizione di RavennaMosaico le opere dell’artista Silvia Colizzi sono esposte in vari punti della città, In particolare, fino alla fine dell’anno, al Caffè Corte Cavour con La Magia del MUSAico Vivente.

Secondo quanto comunicato dall’autrice stessa nel catalogo della biennale, il mosaico diventa metafora della “Nostra Madre Terra” e i suoi MUSAici sono “radici, germogli, frammenti lapidei e terrosi del Pianeta Terra che entrano in risonanza tra loro per preservare la vita”. Ancora l’autrice invita ad una “pausa caffè per riflettere sugli squilibri ambientali, sociali della nostra contemporaneità e su come salvaguardare la Natura, su come salvaguardare noi stessi”.

All’inaugurazione, nell’ormai consueto atto performativo di Silvia Colizzi, ha preso vita il XXI MOVIMENTO in Site-Specific E-Motion “HOPEning”: ai presenti sono stati offerti semi da interrare accanto a frammenti musivi, gesto simbolico di rigenerazione e speranza, nell’attesa di una, tanto reale quanto simbolica, “rinnovata fioritura”.

A Palazzo Rasponi sono esposte due opere di Silvia Colizzi: la prima To Mandy, dedicata alla mosaicista Mandy Duranti scomparsa lo scorso anno, esposta nella Stanza di Mandy insieme ai lavori realizzati, in attività didattiche per l’inclusione di Ciascuno e di Tutti, dagli alunni/e del Liceo Artistico “Nervi-Severini”, con i materiali musivi di e in ricordo di Mandy; la seconda Il Messaggio Nascosto a tema Dantesco, con riferimento allo stemma di Ravenna, presente nella sezione Opere dal Mondo insieme ad altre 34 opere musive selezionate tra i soci della AIMC (Associazione Internazionale Mosaicisti Contemporanei) provenienti da tutto il mondo. Le mostre di Palazzo Rasponi saranno visibili fino al primo dicembre.

In occasione della mostra BIBLIOMOSAICO, a cura di Rosetta Berardi e Benedetto Gugliotta, nelle sale di lettura della Biblioteca Classense, fino al 24 novembre si potranno ricercare fra i vari scaffali i 47 libro-mosaici di artisti provenienti da 15 paesi: Silvia Colizzi è presente con Mòysa – Occultum Lapidem et Magnum Opus Musivum.

In via Porta Aurea, davanti alla Casa Circondariale di Ravenna, nell’opera permanente Il Filo e le Ali – Il Giardino del Labirinto, a cura dell’Associazione Dis-Ordine, è individuabile tra i 169 triangoli quello con la scritta Odor di Lode, che chiude per l’autrice un ciclo avviato nel 2017 per la V edizione della Biennale, “Alla Ricerca della Parola Perduta”, ritrovata dopo due anni con “La Parola Svelata”: Rosa. Un fiore ricco di significati simbolici che Silvia Colizzi, in Odor di Lode rinvia esplicitamente ai seguenti versi danteschi: “Nel giallo del la rosa sempiterna/che si degrada e dilata a redole/odor di lode al sol che sempre verna” Paradiso XXX (vv. 124-126)