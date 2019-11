“Curiosi come Leonardo” a Russi in biblioteca

In occasione dei 500 anni dalla morte di Da Vinci, la Biblioteca Comunale di Russi, in via Godo Vecchia 10, propone due laboratori per avvicinare i bambini al grande genio e stimolare la loro curiosità. Venerdì 6 novembre alle ore 16.45 il secondo dei due laboratori .

Il laboratorio è a numero limitato e la prenotazione è obbligatoria. La partecipazione è gratuita

PROVE… DI VOLO! Sapete che alla base di tanti strumenti moderni c’è un’idea di Leonardo? Proviamo a sperimentarne una insieme… (età consigliata: dai 4 anni).

Per info e iscrizioni

Biblioteca comunale di Russi

Via Godo Vecchia, 10

Tel. 0544 587640

Email. ravru@sbn.provincia.ra.it

Facebook. Biblioteca Comunale di Russi