Nello spazio Officine Creative di Ravenna un laboratorio di scrittura autobiografica

Giovedì 7 novembre 2019, a partire dalle 18,30, allo spazio di coworking Officine Creative, in Via Falier 35 a Ravenna, parte il laboratorio di scrittura autobiografica di Nicoletta Timoncini. Scopo del progetto quello di realizzare un sogno nel cassetto, raccontare la propria storia, il proprio vissuto e, perché no, trasformarlo in uno scritto.

Il corso durerà 8 lezioni da un’ora e trenta ciascuna e la partecipazione alla prima lezione è a libero accesso. Docente del laboratorio, Nicoletta Timoncini, psicologa, tutor, diplomata in improvvisazione teatrale, cantante, compositrice di testi e autrice di racconti che inizia a pubblicare dal 2013.