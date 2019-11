Riapre IGinGini Disco Lounge di Ravenna, si torna a ballare in centro storico

Per i più nostalgici delle lunghe notti trascorse a ballare in via IX febbraio 14, a Ravenna, sarà sicuramente una bella notizia sapere che venerdì 8 novembre riaprirà i battenti – a partire dalle ore 22 – IGinGini Disco Lounge, locale del centro storico, a pochi passi da Piazza Kennedy e conosciuto da molti.

Una riapertura inaspettata, visto che la discoteca era rimasta chiusa dal 2014 (a parte qualche festa privata organizzata ogni tanto) e che annuncia già un calendario ricco di appuntamenti, almeno fino a fine marzo.

“Nel 2014 abbiamo interrotto le serate a seguito dei reclami fatti da alcuni residenti al comune, che lamentavano eccessivo rumore e trambusto in strada. – racconta Gian Battista Ginghini, titolare del locale insieme al fratello Gian Lorenzo – Adesso pensiamo che i tempi siano cambiati. Oggi questa zona del centro storico è un quartiere molto più vivo rispetto agli anni della nostra prima apertura: ci sono molti locali, ristoranti, bar e Piazza Kennedy non è più un parcheggio, ma un luogo in cui la gente passeggia, si ferma a parlare, a bere e mangiare qualcosa. Per questo motivo abbiamo deciso di riprovarci ed il primo passaggio è stato quello di richiedere al comune le necessarie autorizzazioni, che per fortuna ci sono state concesse. Prima riuscivano ad organizzare feste private di tanto in tanto grazie ad alcune deroghe, adesso abbiamo il permesso di esercitare attività di pubblico spettacolo e quindi anche da ballo.”

“L’idea è quella di offrire ai ravennati un locale in cui, dopo aver magari cenato in uno dei ristoranti del posto o bevuto qualcosa, trascorrere il resto della serata senza dover per forza spostarsi dal centro o magari rientrare a casa. – aggiunge Gian Battista – La notizia della riapertura, infatti, è stata accolta positivamente anche dai titolari degli altri locali, perché sicuramente contribuirà a portare più gente in questa zona della città. IGinGini resta uguale. Non abbiamo infatti cambiato né gli arredi né modificato la disposizione degli spazi: ci sarà il solito grande bancone all’ingresso in cui ordinare da bere e poi la pista da ballo, in tutto sono 250 mq. Abbiamo rivisto gli impianti audio ed elettrici, in modo che sia tutto a norma per venerdì.”

“Le serate si terranno, dalle 22 in poi, tutti i mercoledì e i venerdì. La serata del mercoledì – spiega Gian Battista – è pensata per gli universitari o comunque per quei ragazzi che hanno una fascia d’età compresa dai 18 ai 28 anni; il venerdì invece sarà over30. Abbiamo già fissato un calendario con tutti gli eventi che si terranno a partire da novembre e fino a fine marzo, e che prevede numerosi ospiti, tra cui dj di fama internazionale. Lavoreranno a IGinGini, in tutto sei persone, tra barman e baristi e ci sarà sempre la possibilità di prenotare i tavoli. Punteremo ad offrire cocktail e superalcolici di qualità, con un’attenta selezione dei prodotti.”

“Speriamo che tutto vada per il meglio e che non si ripresentino i problemi avuti in passato – conclude Gina Battista – Sarebbe davvero carino riuscire a collaborare con gli altri locali, magari organizzando insieme nuovi eventi ed offrendo così ai ravennati la possibilità di trascorrere belle serate senza la necessità di spostarsi e guidare fino alle discoteche più vicine alla città”.