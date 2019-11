A Brisighella si celebra la Giornata contro la violenza sulle donne con il film “L’affido”

Brisighella aderisce al progetto organizzato in occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, realizzato dal Settore Servizi alla Comunità – Servizio Politiche e Cultura di Genere dell’Unione della Romagna Faentina, proponendo una proiezione cinematografica. L’iniziativa è parte integrante della vasta programmazione pensata per questo evento in tutto il territorio dell’Unione.

A Brisighella l’iniziativa è proposta per venerdì 8 novembre, alle 20.30, alla Sala Polivalente Cicognani (Viale Pascoli, 1) con la proiezione del Film “L’affido. Una storia di violenza” anno 2017, Francia. Regia di Xavier Legrand con Denise Ménochet, Léa Drucker e Thomas Gioria sul tema dell’affido congiunto, la violenza intra familiare e la violenza assistita. Premiato con il Leone d’Argento e il Leone del Futuro all’ultima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di venezia, “rivela la violenza sotterranea, le paure taciute, le minacce sommesse” vissute da migliaia di donne, in tutto il mondo.

La serata è organizzata in collaborazione con l’associazione SOS Donna. Ingresso offerta libera, il ricavato sarà devoluto in favore del Centro Antiviolenza. Info: Servizio Cultura 0546 994415.