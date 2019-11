A Punta Marina inaugura la mostra “Lo Zibaldone dell’arte nella figurazione contemporanea”

Continuano senza interruzioni gli incontri d’arte alla Galleria d’arte interna al Terme Beach Resort di Punta Marina, curati dall’art director Andrea Petralia.

Da domani, sabato 9 novembre – inaugurazione alle 18, alla presenza di diversi degli artisti, della storica dell’arte e Filomena Volpe e del critico Anna La Donna – fino all’1 dicembre, è in programma una collettiva dal titolo “Lo Zibaldone dell’arte nella figurazione contemporanea”.

Rifacendosi ad alcuni passi della celebre opera leopardiana, Petralia ha scelto opere di una decina di artisti italiani contemporanei, che in maniera diversa (e con differenti stili pittorici) affrontano il rapporto fra l’uomo, i sentimenti, la natura.

Gli autori in mostra sono Lisandro Ramacciotti, Salvo Messina, Antonio Sgarbossa, Giorgio Plebani, Ennio De Rosa, Luisa Riceci, Maila Stolfi e Stefano Bianchi. A loro si aggiunge anche Daniela Sangiorgi, un’autrice ravennate attiva già da molti anni ma che espone per la prima volta in pubblico una sua opera. La mostra – realizzata grazie alla sensibilità e alla collaborazione di Art e Parquet di Godo di Russi – resterà aperta tutti i giorni, 24 ore su 24.