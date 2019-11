Al Filodrammatici di Faenza va in scena la commedia “S’a sò amalé, al sò pù me”

Al Filodrammatici di Faenza, per i tre giorni di weekend la Compagnia del Borgo di Faenza porterà in scena “S’a sò amalé, al sò pù me”, divertente commedia in tre atti di Luigi Antonio Mazzoni, liberamente tratta da Molière, con la regia di Rita Gallegati.

Ageo, convinto di essere malatissimo, si riempie di medicine e nel contempo riempie anche le tasche dei saccenti imbroglioni che lo circuiscono per interesse. Ci penseranno poi Tonina e Palmira, con uno stratagemma a svelare ad Ageo la verità, a farlo rinsavire. Così a guarirlo sarà solo il vero amore.

La Compagnia del Borgo di Faenza inizia quasi per gioco, con uno spettacolo organizzato per il carnevale 2008 nella parrocchia di S.Antonino, con l’idea di rallegrare la festa dei bambini. Da quel primo successo casalingo, la Compagnia è cresciuta, proseguendo l’attività, unita dalla comune passione per il teatro e dalla voglia di stare insieme, dentro e fuori dal palcoscenico. Ha portato in scena spettacoli per tutta la Romagna, riscuotendo sempre maggior successo, e meritando premi in varie rassegne amatoriali.

Lo spettacolo sarà replicato al Teatro dei Filodrammatici, viale Stradone 7 Faenza:

venerdì 8 novembre ore 21.00

sabato 9 novembre ore 21.00

domenica 10 novembre ore 21.00

Prenotazioni presso:

– Negozio “La Mimosa” Co.so Saffi, 48 Faenza Tel. 0546 22616 – Chiuso il mercoledì.

– Teatro dei Filodrammatici, nelle sere di spettacolo dalle 20.00 alle 20.30 Tel. 0546 699535

Biglietto Unico € 7,00

Tutte le informazioni sul sito www.filodrammaticaberton.it e sulla pagina Facebook “Filodrammatica Berton”.