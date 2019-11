Bagnacavallo. “C’era una volta a Hollywood” di Tarantino alla rassegna Cinema Palazzo Vecchio

C’era una volta a Hollywood di Quentin Tarantino è il film del secondo fine settimana della rassegna invernale Cinema Palazzo Vecchio, gestita dal Cinecircolo Fuoriquadro per il Comune di Bagnacavallo.

Le proiezioni sono in programma venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 novembre.

Il nono film diretto da Quentin Tarantino è ambientato nella Los Angeles del 1969, e in particolare nel mondo di Hollywood. Protagonista è Rick Dalton (Leonardo Di Caprio), un attore western in declino. Al suo fianco c’è Cliff Booth (Brad Pitt), sua controfigura ma anche autista, assistente e amico. Rick vive a Bel-Air, accanto alla villa presa in affitto dal regista Roman Polanski e da sua moglie, la bellissima attrice Sharon Tate, interpretata da Margot Robbie. Le vicende di Rick e Cliff e quelle di Sharon Tate procederanno in parallelo, fino a quando si incroceranno in maniera inaspettata in una data fatidica.

La programmazione della settima edizione della rassegna proseguirà con Apocalypse Now – Final Cut di Francis Ford Coppola (13 novembre), Mio fratello rincorre i dinosauri di Stefano Cipani (15, 16, 17 novembre), Easy Rider di Dennis Hopper (20 novembre), Ad Astra di James Gray (22, 23, 24 novembre), Frida – Viva la Vida di Gianni Troilo (26 e 27 novembre), Maleficent 2: La signora del male di Joaquim Ronning (29, 30 novembre, 1 dicembre).

Biglietti: 6 euro (intero) e 5 euro (ridotto).

Biglietti film Nexo Digital: 10 euro (intero) e 8 euro (ridotto).

Le proiezioni iniziano alle 21.15.

La sala di Palazzo Vecchio è in piazza della Libertà 5 a Bagnacavallo.

Informazioni:

320 8381863 – 338 7179155

cinemabagnacavallo@gmail.com

http://cinemabagnacavallo.blogspot.it