Caffè Letterario: a Lugo una serata convivial-musicale dedicata a Olindo Guerrini

Venerdì 8 novembre è in programma la serata conviviale organizzata nell’ambito del Caffè letterario di Lugo. Alle 20.30 nel ristorante dell’hotel Ala d’Oro (via Matteotti 56) ci sarà “A cena con Olindo Guerrini”, appuntamento dedicato al poeta e gastronomo romagnolo. A raccontare la vita del poeta di Sant’Alberto saranno gli scrittori Mariavittoria Andrini e Pietro Caruso, mentre le letture saranno di Gianni Parmiani e Claudio Nostri. L’ingresso, con cena, ha un costo di 28 euro a persona, bevande incluse. Per partecipare è necessaria la prenotazione ai numeri 0545 22388 oppure 329 6817175.

La rassegna è curata da Patrizia Randi, Claudio Nostri e Marco Sangiorgi con il patrocinio del Comune di Lugo. Il programma completo è disponibile sul sito http://caffeletterariolugo.blogspot.it/.