Corrado Tedeschi e Martina Colombari aprono la stagione del Walter Chiari di Cervia con Montagne Russe

La nuova Stagione del Teatro Comunale Walter Chiari di Cervia aprirà il suo sipario con la “Prima Nazionale” di Montagne russe, divertentissima commedia di Eric Assous che esprime una pungente riflessione sul tema dei legami familiari e sul valore del rapporto con il prossimo. Protagonisti della commedia, diretta da Marco Rampoldi e in scena sabato 9 e domenica 10 novembre alle 21, sono l’istrionico Corrado Tedeschi, per la prima volta affiancato dall’affascinante attrice Martina Colombari.

Gli interpreti dello spettacolo saranno anche protagonisti dell’Incontro con gli Artisti che si terrà nel secondo giorno della loro permanenza cervese, domenica 10 novembre alle ore 18, presso il Ridotto del Teatro Walter Chiari (l’ingresso all’incontro è gratuito).

In scena, un uomo di cinquant’anni e una giovane e attraente donna. Si incontrano in un bar, nel tardo pomeriggio e poi, lui, approfittando dell’assenza della moglie partita per una vacanza, la invita nel suo appartamento.

L’uomo inizia a sedurla ma succede qualcosa che frena le sue avances…da questo momento inizierà una serie di esilaranti e piccanti colpi di scena fino ad arrivare a un inaspettato e toccante finale.

Una storia divertente e riflessiva che diventa sempre più misteriosa e imprevedibile. Nel copione domina un intreccio di strategie raffinate e crudeli e, allo stesso tempo, un grande vuoto da colmare.

Un faccia a faccia da vivere direttamente, come spettatori che guardano nella finestra del dirimpettaio. Un testo che fa riflettere il pubblico in modo diretto come se in qualche modo ognuno potesse vivere o aver vissuto le stesse emozioni. Uno spettacolo che fa rimanere incollati alla sedia.

Un botta e risposta a carte scoperte. Ma saranno veramente scoperte?

Biglietti: prevendite e prenotazioni telefoniche (tel. 0544 975166) venerdì 8 e sabato 9 novembre dalle ore 10 alle ore 13 presso gli uffici del Teatro Comunale con ingresso dal Viale della Stazione.

Prevendite on line: www.vivaticket.it

Prezzi: da 24 a 12 euro

Info: 0544/975166 e www.accademiaperduta.it