‘Fagiolino & Friends’: burattinai in festa all’Atelier delle Figure di Faenza

L’autunno porta con sé una novità per il pubblico, gli operatori e tutti gli appassionati del mondo del Teatro di Figura: sabato 9 avrà infatti luogo un minifestival a Faenza – dalle ore 15 all’Atelier delle Figure al Museo Carlo Zauli, in via della Croce 4 – all’insegna del divertimento, dello studio e della formazione.

IL PROGRAMMA

ore 15 INAUGURAZIONE dei nuovi locali dell’Atelier delle Figure, alla presenza delle autorità e dell’Assessore Regionale Patrizio Bianchi

ore 16 OPEN DAY

La Scuola apre le porte al pubblico, mostrando le diverse tecniche insegnate (ombre, teatro di carta, burattini, marionette) con laboratori interattivi e microspettacoli per spettatori ed appassionati di tutte le età.

ore 18 SPETTACOLO

I Burattini di Massimiliano Venturi

BURATTINI ALL’IMPROVVISO