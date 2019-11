Il Teatro Socjale di Piangipane compie 30 anni e festeggia con lo swing dei The Good Fellas

Il Teatro Socjale di Piangipane festeggia i 30 anni del circolo con il concerto dei “Gangster of Swing”, meglio conosciuti come The Good Fellas, venerdì 8 novembre, ingresso dalle 21, inizio concerto alle 22.

Correva l’anno 1993 quando il forlivese Stelio Lacchini alias Mr. Lucky Luciano, ideatore e leader, e il bolognese Fabrizio Casadei in arte Bum Bum La Motta, batterista e partner in crime, decidono di gettarsi a capofitto in quel vortice di swing italo americano che dà origine ai peggiori delinquenti del pentagramma nostrano.

Da queste radici parte l’avventura dei Bravi Ragazzi, che portano sul palco uno spettacolo non solo di musica, ma anche di puro intrattenimento, trasportando il pubblico in un Casinò della Las Vegas anni ’50.

Grazie a questo sapiente mix i Good Fellas hanno superato le 2000 esibizioni dal vivo: non solo Italia, ma anche Svizzera, Regno Unito, Francia, Germani, Olanda e Belgio, oltre essere ospiti fissi dei più importanti festival musicali anni ’50.

Quindi un concerto peculiare che si muove ininterrottamente tra il serio e il faceto, con la spensieratezza tipica della Romagna, con un citazione all’outfit del grande Fred Buscaglione: difatti i Bravi Ragazzi vestono l’immagine del gansgter buono dal doppiopetto facile, armati soltanto di Swing e Jazz.

Nel corso del concerto oltre alle proprie composizioni originali i Good Fellas eseguiranno brani di Louis Prima, Frank Sinatra, Alan Freed, Elvis Presley, Fred Buscaglione, Renato Carosone, Louis Jordan, Henry Mancini e molti altri.

Nel corso della loro carriera (da poco hanno festeggiato i 25 anni di attività) i The Good Fellas hanno condiviso il palco con grandissimi artisti italiani e stranieri: da Ray Gelato a Cochi e Renato, da Ben E. King a Aldo Giovanni e Giacomo e molti altri.

Naturalmente cappelletti nell’intervallo, come da tradizione.

Ingresso riservato soci Arci.

Info e prevendita: www.teatrosocjale.it

www.facebook.com/teatrosocjale

Tel. 3276719681