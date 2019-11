A Ravenna l’incontro “Why percussions?” sulla musica di John Cage e Gert Mortensen

Domenica 10 novembre alle 16.30, nella Sala Muratori di Via Baccarini 5 a Ravenna, avrà luogo “Why percussions?”, un incontro sulle percussioni e la musica di John Cage e Gert Mortensen. L’ingresso è libero. L’evento fa parte di Soundscape Contemporanea 2019, la rassegna autunnale di concerti, incontri e conferenze sulla musica d’oggi organizzata dall’Istituto superiore di studi musicali “Giuseppe Verdi” di Ravenna.

Saranno protagonisti due docenti dell’istituto: Vanni Montanari al flauto e Daniele Sabatani alle percussioni. Da quest’anno, per la prima volta, l’insegnamento delle percussioni è presente anche al Verdi, e a questi strumenti è dedicato l’incontro, che offre l’occasione di ascoltare alcuni esempi di come essi siano utilizzati nella musica contemporanea.

In programma prevede l’esecuzione di Ryoanji (1986) di John Cage per flauto, percussioni e nastro preregistrato e March Cadenza (1993) per rullante, del percussionista e compositore danese Gert Mortensen.