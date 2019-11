Ravenna Festival, il 10 novembre servizio di navetta gratuito per gli spettatori dell’ultima replica di Carmen

In occasione dell’ultima recita della Trilogia d’Autunno, Carmen, in programma domenica 10 novembre alle 16.30 e in considerazione della viabilità modificata dovuta alla Maratona di Ravenna Città d’Arte, il Ravenna Festival mette a disposizione un servizio navetta gratuito per consentire agli spettatori di Carmen di raggiungere il Teatro Alighieri. La partenza dei due pullman è in via Sighinolfi (prossimità parcheggio del mercato), prima dell’incrocio con via Berlinguer (un cartello e un addetto del Festival saranno presenti per segnalare la fermata) e l’arrivo è in piazza Caduti per la Libertà.

La prima corsa diretta a Teatro è fissata per le ore 15.15 e l’ultima sarà alle 16.15. Per il ritorno, da piazza Caduti a via Sighinolfi, la prima navetta partirà alle 19.50 circa e fino a esaurimento passeggeri.

Informazioni allo 0544 249244.