Ravenna, in scena al Teatro Rasi la commedia dialettale “Prema che vega zò e so”

Domenica 10 novembre per la rassegna Ritroviamoci al Rasi, organizzata da Capit in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Ravenna, è di scena la compagnia Cvì de Funtanò di Faenza con la commedia in tre atti “Prema che vega zò e sol” di Angelo Gallegati.

Una vicenda nella quale Padòl e Faina, protagonisti della storia, sono in trepidante attesa di qualcosa di bello, almeno si spera, che deve succedere: una attesa densa di spunti comici e paradossali dall’esito affatto scontato.

Sipario alle ore 15,30, biglietti dalle ore 14,30, prezzi: da €. 9,00 a €. 5,00.