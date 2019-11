A Massa Lombarda torna “Libriamoci a scuola”

Da lunedì 11 a sabato 16 novembre 2019 torna la sesta edizione di “Libriamoci a scuola!”, giornate di lettura nelle scuole, promossa dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo attraverso il Centro per il libro e la lettura e dal Ministero dell’Istruzione, attraverso la direzione generale per lo studente. A Massa Lombarda sono due le giornate previste dall’iniziativa: martedì 12 e venerdì 15 novembre nelle scuole elementari “Angelo Torchi” e “Luigi Quadri”.

In queste occasioni il sindaco di Massa Lombarda Daniele Bassi e la vicesindaco Carolina Ghiselli leggeranno ai bimbi e alle bimbe delle scuole primarie di Massa Lombarda e Fruges i testi scelti dalle bibliotecarie del centro culturale Venturini incentrati sull’ambiente e il ruolo decisivo delle nuove generazioni nella lotta ai cambiamenti climatici.

Il Comune di Massa Lombarda, come Città che Legge, ha così raccolto l’invito di Flavia Cristiano, presidente del Centro per il libro e la lettura, che auspicava un coinvolgimento in prima persona del primo cittadino come lettore per un giorno nelle scuole.