I ravennati Donnie’s Leach al lavoro sul nuovo album

Donnie’s Leach, progetto musicale fondato dal giornalista e musicista ravennate Alessandro Bucci e dal chitarrista aretino Francesco Lenzi, è tornato al lavoro per pubblicare il nuovo album successore di “Replacing Moments”. La musica affrontata dal duo, formatosi sul finire del 2014, si sposterà dall’ambient / psichedelica con trame horror (composizioni molto adatte a colonne sonore thriller o di genere horror) ad una forma di ambient maggiormente improntata all’esplorazione di paesaggi sonori con sfumature acustiche e rumoristiche, al fine di ricreare una dimensione onirica volta all’introspezione ed alla riflessione interiore.

Il primo album dei Donnie’s Leach, uscito originariamente in autoproduzione nel 2015 e successivamente pubblicato nel 2018 sulla label indipendente AF Records con copertina rivisitata, è stato ben accolto dalla stampa di settore dedicata alla musica elettronica e dark ambient, venendo definito dal critico musicale Edoardo Vitolo come “un prodotto dedicato a chi ama sedersi in una stanza vuota e buia, alle prese con i propri sogni e le proprie ossessioni. [] Quattordici brani che coniugano mirabilmente sperimentazione e avanguardia, luce e tenebre, delirio e follia, complessità e oscura illuminazione”.

L’uscita del prossimo album, sempre su AF Records, è prevista per il 2020 e si avvarrà di una produzione volutamente low-fi per accentuare la genuinità delle composizioni, ponendosi in contrasto con l’eccessivo uso delle tecnologie digitali che vengono impiegate per correggere e alterare eccessivamente le produzioni consegnando agli ascoltatori un risultato artefatto.

Per maggiori informazioni sui Donnie’s Leach www.facebook.com/donniesleach/

Chi sono i Donnie’s Leach:

Alessandro Bucci: giornalista e musicista di Russi (Ravenna), collabora in veste di giornalista sportivo con le testate Autosprint, Italiaracing.net e con Vallardi Editore. Bucci, in campo musicale, ha pubblicato tre album con gli HBW (vocalist, testi, synth e compositore) dal 2006 al 2010, oltre ad aver realizzato in autoproduzione quattro capitoli di Maka Isna dal 2007 al 2016 ed altre release (singoli) in ambito di musica elettronica ed heavy metal. Nel 2018 ha realizzato le musiche del videoclip techno Mental Odyssey, che ha ricevuto il premio della critica da Marina Massironi, Gene Gnocchi e Silvia De Petris al festival del cortometraggio di Castel Bolognese.

Francesco Lenzi: chitarrista e redattore musicale molto prolifico, proveniente da Arezzo, milita attualmente nei collettivi La Quinta Stagione e Once in a Lifetime. In passato ha suonato con gli Assassini del Pop, Mind Warp, Night Shadows (solo per citare alcuni dei gruppi) ed ha all’attivo diverse produzioni solistiche e collaborazioni. In qualità di redattore Lenzi scrive per il magazine di divulgazione e promozione culturale L'”Ulcera del Signor Wilson”.