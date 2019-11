LaCorelli ospite della Piccola Stagione di Milano a fianco di Bruno Canino

LaCorelli si prepara ad andare in scena con il primo di una serie di importanti appuntamenti che costelleranno di emozioni i prossimi mesi verso la meta del 2020, anno del decennale della compagine artistica ravennate e dei suoi Ensemble. L’occasione è offerta dal Concerto Straordinario in programma a Milano domani, martedì 12 novembre: l’Orchestra Corelli sarà ospite de La Piccola Stagione diretta da Andrea Musumeci per una serata che vedrà protagonista il talento mondiale del pianoforte Bruno Canino, impegnato nell’esecuzione del celebre Concerto per pianoforte e Orchestra n. 23 K 488 di Wolfgang Amadeus Mozart. A completare il programma, l’appassionata Serenata per archi Op. 48 di Pëtr Il’ič Čajkovskij, autentico capolavoro del compositore russo.

Direttore Ospite sarà per l’occasione Alessandro Pinzauti, altro nome eccellente del panorama musicale internazionale. L’appuntamento è per domani, martedì 12 novembre alle 20 alla Sala Barozzi dell’Istituto dei Ciechi di Milano in Via Vivaio, 7.

Info e Biglietti su: www.lapiccolastagione.com