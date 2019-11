A Ravenna un incontro sui mosaici di piazza Dora Markus

Si terrà mercoledì 13 novembre alle 17 nella Galleria Pallavicini 22, a Ravenna, situata in viale Pallavicini 22, la conferenza sui cartoni e i mosaici dedicati a Dora Markus. Interverranno Daniele Astrologo (storico), Alberto Giorgio Cassani (docente Accademia di Belle Arti di Venezia e Ravenna), Bruno Ceccobelli (artista), Pericle Stoppa (ideatore del progetto),Claudio Spadoni (storico dell’arte).

In Galleria sono in mostra i cartoni prodotti dagli artisti per la realizzazione dei mosaici che furono istallati permanentemente nella piazza Dora Markus di Porto Corsini, in occasione del centenario della nascita di Eugenio Montale nel 1996. I cartoni sono opera di sei grandi artisti internazionali: Giosetta Fioroni, Concetto Pozzati, Bruno Ceccobelli, Ruggero Savinio, Emilio Tadini, Kalus Karl Mehrkens.

La conferenza promossa durante l’Edizione 2019 della Biennale del mosaico dall’ Accademia di Belle Arti e dalla Galleria Pallavicini 22, e in particolare il dialogo con l’artista protagonista Bruno Ceccobelli, rappresenta un’occasione preziosa per celebrare il legame che Eugenio Montale aveva con la città e apprezzare il grande valore artistico che il mosaico contemporaneo rappresenta per la nostra cultura e la nostra storia.