Incontri con l’autore a Castiglione di Ravenna: Marco Ortolani presenta “Eppure non mi hanno mangiato”

Nell’ ambito della rassegna “Incontri con l’autore”, martedì 12 novembre alle 21 nella sala del consiglio di Castiglione di Ravenna, in via Vittorio Veneto 21, Marco Ortolani presenterà il libro “Eppure non mi hanno mangiato. Crescere con genitori comunisti” (edizioni Il Girasole), accompagnato da Giannantonio Mingozzi.

“Il piccolo Marco cresce nella Romagna degli anni Settanta educato con i solidi principi dei suoi genitori e avvolto dal primato politico-culturale che il Partito Comunista esercita nella sua terra in quegli anni. Visti con gli occhi di un bambino, gli argomenti importanti della vicenda umana sono qui raccontati sul filo dei ricordi di quel tempo. Fatti, pensieri, abitudini, riti, convinzioni, personaggi, risate e preoccupazioni che hanno marcato quella generazione “ideologica”. Nostalgia di un patrimonio ideale passato di moda? Un po’! Ma forse non tutto è andato perduto…”, si legge nella descrizione del volume.

Marco Ortolani è nato nel 1967 a Ravenna, dove ha sempre vissuto. Sin da giovanissimo ha svolto attività di radio-telecronista, organizzatore di eventi sportivi, giornalista per quotidiani e settimanali, occupandosi anche di attualità, costume, storia del territorio, musica e cultura “pop” in genere.

Dal 2006 cura il proprio sito internet “Ortoline”.

L’evento è organizzato dal Consiglio territoriale di Castiglione di Ravenna e dall’assessorato Decentramento.