Cervia ricorda la caduta del Muro di Berlino con una mostra fotografica in biblioteca e una serie di eventi

La Biblioteca di Cervia (Circonvallazione Sacchetti 111) ospita una mostra fotografica che ricorda il trentennale dalla caduta del muro di Berlino.

La mostra, realizzata dall’Istituto storico della Resistenza e dell’Età contemporanea di Ravenna, illustra le vicende storiche che hanno mutato il volto dell’Europa, ripercorrendo in undici pannelli corredati di testi e di numerose foto, cartine e documenti d’epoca, la storia drammatica del Muro di Berlino all’interno della storia più generale della Guerra Fredda in Europa, dalla fine del Secondo conflitto mondiale sino alla riunificazione della Germania.

Per l’occasione la biblioteca organizza anche il ciclo di incontri “Parole oltre il muro”: autori e libri che hanno in diverso modo, da quello storico-sociale a quello metaforico, delineato storie e personaggi in lotta contro le barriere e le costrizioni del loro tempo. La rassegna parte sabato 23 novembre alle 16 con Francesca Capossele; a seguire il 30 novembre Andrea Tarabbia e il 7 dicembre Wu Ming 1.

Inoltre lunedì 18 novembre e lunedì 9 dicembre dalle ore 15.30 alle 17 sono previsti due laboratori per ragazzi da 10 a 14 anni con lo scopo di promuovere la conoscenza degli avvenimenti storici che negli ultimi 30 anni hanno determinato gli attuali assetti geo-politici, il tema della cittadinanza e di favorire la condivisione dei valori e dei principi garantiti dalla Costituzione italiana e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

La mostra sarà visitabile dal 16 novembre al 17 dicembre in orario di apertura della biblioteca.

Info: biblioteca@comunecervia.it; 0544-979384