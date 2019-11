Russi. Il Teatro Comunale aderisce “A scena aperta”

Anche quest’anno il Teatro Comunale di Russi aderisce al progetto “A scena aperta – Incontri nei teatri storici dell’Emilia Romagna”, in cui i teatri storici della Regione aprono al pubblico per visite ed iniziative.

Venerdì 15 novembre, nel Teatro di via Cavour 10, alle ore 9.30 e alle ore 11.00, storia e spettacolo con “Guarda che luna”, visite guidate e, a seguire, lo spettacolo di burattini “Le guaratelle di Pulcinella”.

Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti.

Per info:

Ufficio Cultura del Comune di Russi

Via Cavour 21

Tel. 0544 587641