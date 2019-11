Week end a tutto LEGO® con “Mattoncini al Museo” al MAR. Ultimi ritocchi all’allestimento

È in corso di rifinitura l’allestimento della mostra la mostra “Mattonicini al Museo“, organizzata all’interno dell’antico chiostro e nell’elegante loggia a cinque archi del Museo d’Arte della Città, nell’ambito dell’edizione 2019 del Ravenna Brick Festival.

L’inaugurazione è prevista per domani, venerdì 15 novembre, mentre la mostra sarà visitabile per un solo week end, fino a domenica 17 novembre.

Mattoncini di tutte le forme e colori che, grazie all’abilità di persone appassionate, danno vita a riproduzioni di monumenti, personaggi cult per bambini e adulti come Peter Pan e Batman, plastici con ingranaggi che li movimentano, ricostruzioni di Star Wars, costruzioni che si animano grazie alla app di realtà aumentata: tutto questo e anche di più sarà in mostra grazie a RomagnaLUG, in collaborazione con l’assessorato alla Cultura del Comune di Ravenna.

Questi gli orari:

Venerdì 15 novembre alle 18: inaugurazione; la mostra rimarrà aperta fino alle 21. Sabato sarà visitabile dalle 10 alle 20 e domenica dalle 10 alle 19. Ingresso libero.