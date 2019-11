Marcella Vitali presenta in pinacoteca a Faenza l’opera Donna in Rosso di Carlo Corsi

Venerdì 15 novembre alle 17.30 alla Pinacoteca Comunale di Faenza in via S.Maria dell’Angelo 9 si terrà un incontro organizzato da Italia Nostra sezione di Faenza che prevede la conferenza di Marcella Vitali per la presentazione dell’opera “Donna in rosso”, di Carlo Corsi.

L’opera è pervenuta alla Pinacoteca nel 1938, a seguito del lascito testamentario del Dr. Paolo Galli, personaggio di rilievo nell’ ambiente faentino, raffinato collezionista ed amico di tutti gli artisti faentini. E’ un dipinto che esprime la vena più nota e prevalente della poetica di Corsi: la donna, borghese, giovane e piena di vitalità, colta con l’immediatezza folgorante dei colori accesi, spiegati in larghe stesure materiche che allontanano ed, anzi, eliminano il dato naturalistico.

La sua ricerca, aliena dalle correnti istituzionalizzate e dalle mode del momento, rammenta le esperienze di Bonnard e Vuillard, ma anche la gioia edonistica di Matisse, depurando questi riferimenti (più istintivi che studiati), da ogni scoria intellettualistica.