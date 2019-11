Sovranisti ed europeisti: a Lugo una conferenza sulla nuova situazione geopolitica

Sabato 16 novembre alle 16, nella Sala Convegni della Fondazione Cassa-Monte di Lugo (via Manfredi 10), si terrà una conferenza organizzata dall’Università per Adulti dal titolo “Sovranisti vs. Europeisti”. Ospite dell’incontro sarà Demostenes Floros, analista geopolitico ed economico, collaboratore Eni e Limes nonché responsabile settore Energy al Cer (Centro Europa Ricerche).

Il refrain che oggigiorno va tanto di moda è che non esistono più la destra e la sinistra. A partire dalle ultime elezioni politiche, fino ad arrivare alle regionali in Umbria, passando per le Europee di fine maggio 2019, il nuovo limes (confine) intorno al quale si sta ridefinendo il sistema dei partiti è quello tra sovranismo/populismo ed europeismo. Nell’attuale contesto geopolitico contraddistinto da enormi trasformazioni, si tratta di vere alternative oppure liberismo e protezionismo sono più complementari di quanto appaia? All’interno di tale dicotomia, chi rappresenta il fattore lavoro?

L’evento ha il patrocinio del Comune di Lugo.