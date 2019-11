Teatro merenda: 5 spettacoli per bambini a Bagnara di Romagna, si comincia con “Teatrino dei piedi”

Da domenica 17 novembre torna a Bagnara di Romagna l’appuntamento con “Teatro merenda”, la rassegna teatrale di intrattenimento per bambini. Nella sala polivalente “Giorgio Vassura” (largo della Libertà 37) e nella sala consigliare della Rocca, sono infatti in programma fino ad aprile cinque eventi pensati per i più piccoli e per le famiglie.

Si comincia appunto il 17 novembre con il “Teatrino dei piedi” in compagnia di Veronica Gonzales, artista internazionale di grandissimo successo nei teatri e in televisione, che trasformerà piedi, ginocchia e quant’altro in meravigliosi personaggi. Domenica 22 dicembre c’è lo spettacolo “La penna di Finist, falco lucente” della Compagnia Bezoart, mentre il 12 gennaio inaugura la stagione 2020 “La Gabbianella e il gatto” di Teatri Montani Palena-Guardiagrele. “Le grandi fughe del mago Houdini” è il titolo dello spettacolo dell’associazione Mulino di Amleto Teatro, in programma il 9 febbraio. Infine, il 21 aprile ci sarà il saggio degli allievi dei corsi per elementari e medie della scuola teatro “La Bassa”.

Al termine di ogni spettacolo sarà offerta a tutti i bambini una merenda. Inoltre, nel 2020 tornano i matinée per le scuole con “I burattini della Tradizione” (scuole elementari) con Massimiliano Venturi e “Non è obbligatorio essere eroi” (scuole medie) con Dario Criserà.

Tutti gli spettacoli si svolgono alle 16 nella sala polivalente “Giorgio Vassura”, tranne l’appuntamento del 22 dicembre, previsto nella sala consigliare della Rocca. L’ingresso agli spettacoli è di 5 euro per gli adulti e 4 euro per i bambini fino ai 13 anni. Gli spettacoli del 22 dicembre e 21 aprile sono a ingresso gratuito.