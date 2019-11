Per la rassegna Ritroviamoci al Rasi, “Patatrak, la Rumagna inti trocal”

Domenica 17 novembre terzo appuntamento con la 38^ rassegna Ritroviamoci al Rasi organizzata da Capit in collaborazione con l’Assessorato alla cutura del Comune di Ravenna. In programma una nuova edizione dello spettacolo “Patatrak, la Rumagna inti trocal” portato in scena da La Compagine di Lugo con un cast di tredici attori ivi compresi i ben noti fratelli Gianni e Paolo Parmiani.

Patatrak fu ed è lo spettacolo portabandiera di quel “nuovo teatro romagnolo” cui la penna di Paolo Parmiani si affida volentieri ormai da tempo. Un gioco senza sosta di caratteri e situazioni cavalca un filo conduttore che diverte e fa pensare. Si ride di una Romagna che cade a pezzi, rovinando inevitabilmente tra luoghi comuni e stereotipi, ma alla fine si sorride – forse malinconicamente – davanti a una speranza che si accende con dolcezza: la speranza di ritrovare il senso di una autentica identità culturale che sembrava dimenticata per sempre.

Sipario alle ore 15,30 – Biglietteria dalle ore 14,30 – Prezzi da 5,00 a 9,00 €.