I ravennati gruppo nanou ospiti al festival “Garden” con “Motel” a dieci anni dal debutto

Saranno i ravennati gruppo nanou, formazione attiva nell’ambito della danza contemporanea, gli ospiti italiani del festival Garden, Centre of Indipendente Culture, Banskà Bystrica – Sòlovacchia, con il loro “Motel“, spettacolo creato 10 anni fa dai fondatori della compagnia Marco Valerio Amico, Rhuena Bracci e Roberto Rettura. Con loro, sul palco slovacco, anche Marco Maretti.

Dopo aver essere stato ospitato nei più importanti contesti europei, Motel approda per la prima volta in Slovacchia nella sua completezza. Il progetto “Motel” è una trilogia coreografica composta da “tre stanze”, tre episodi. “Motel è – dichiara la compagnia – un’unità di tempo, un luogo familiare, disabitato; è la stanza dei segreti, degli amanti, delle puttane, il rifugio degli assassini, la sosta dei viaggiatori”.

La drammaturgia, scandita in episodi, è l’interazione di un ristretto numero di personaggi immersi in un ambiente familiare e sostanzialmente ordinario, in cui elementi straordinari spostano l’andamento quotidiano dell’azione. In “Motel” lo spettatore non assiste a una storia, ma assiste a residui narrativi da cui partire per ricrearsi, per proprio conto, il contesto in cui le azioni a cui ha assistito sono accadute.

Il “Racconto” è sempre “fuori dalla finestra”. Il dramma non è presente nella scena. Gli episodi sono indipendenti. I personaggi e le relazioni fra di essi sono statici e gli eventi di ogni episodio si risolvono nell’episodio stesso, ripristinando lo status quo.

Lo spettacolo

di: Marco Valerio Amico, Rhuena Bracci

con: Marco Valerio Amico, Rhuena Bracci, Marco Maretti

suono: Roberto Rettura

light design: Fabio Sajiz

scene: Antonio Rinaldi, Giovanni Marocco

concept feat.: Robert Rebotti {jacklamotta}

prodotto da: Nanou Ass. Cult.

co-prodotto da: Fondo Fare Anticorpi, Fondazione Pontedera Teatro, Fondazione Fabbrica Europa, ZTL-Pro, Armunia, Schloss Broellin

in collaborazione con: Palladium – Università Roma Tre

con il sostegno di: Cantieri, Centrale Fies, L’Arboreto – Teatro Dimora di Mondaino, Città di Ebla, Teatro Fondamenta Nuove, Ravenna Teatro

con il contributo di: MIBAC, Regione Emilia-Romagna Assessorato alla Cultura.