Pillole da La Stagione dei Teatri: “Vous êtes pleine de désespoir” o del silenzio del Corpo e di Dio

Frutto dell’incontro di due polarità artistiche, l’opera introduce, in maniera liturgica, al silenzio del Corpo e di Dio, immaginando un rito le cui movenze sono precise quanto enigmatiche. Ogni gesto esala, come in un incubo notturno, dalla forma immota e oscura di una massa anfibia dall’eco ancestrale, sorta di divinità sconosciuta di fronte alla quale l’uomo non sa più orientarsi. Liturgia del nostro quotidiano rapporto con l’Altro, ostensione del Sacro Corpo caduto, banchetto eucaristico pagano… il lavoro pone il suo mistero allo sguardo del pubblico, oracolo silenzioso e paziente.

Vous êtes pleine de désespoir

Teatro delle Moire / Alessandro Bedosti

Di e con Alessandro Bedosti, Alessandra De Santis, Attilio Nicoli Cristiani

Teatro Rasi di Ravenna, sabato 18 aprile 2020 alle ore 19.00

La Stagione dei Teatri 2019-20

