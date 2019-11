Due fratelli lughesi creano il primo portale in Italia per la ricerca veloce di viaggi organizzati

Touripp è il secondo progetto che rientra tra le quattro idee d’impresa vincitrici del Bando coLABoRA 2019 – progetto nato dall’assessorato allo Sviluppo Economico del Comune di Ravenna in collaborazione con Fondazione Eni Enrico Mattei (FEEM) che ha portato, grazie al cofinanziamento della Regione Emilia-Romagna e al supporto di Eni, alla realizzazione di un incubatore di impresa e spazio di coworking nella Darsena di città, nato dall’intuito e dalla passione per i viaggi di Nicola Portolani, 34 anni, supportato nella realizzazione del progetto dal fratello, Fabio Portolani, 41 anni, entrambi residenti a Lugo.

Si tratta del primo portale in Italia specifico per la ricerca di Viaggi organizzati di ogni modalità e prezzo visibile sul web, dove l’utente potrà in pochissimo tempo sapere esattamente chi, tra i vari Tour Operator, offre il pacchetto di Viaggio più in linea con le proprie esigenze, senza perdersi in ricerche estenuanti tra siti web o agenzie di viaggio.

L’utilizzo della piattaforma è molto semplice: basterà indicare la destinazione, impostare qualche filtro ( budget, giorni, modalità di viaggio, periodo, ecc), confrontare le migliori offerte ed infine prenotare. Sentito telefonicamente Nicola Portolani, gli abbiamo chiesto com’è nata questa idea d’impresa ed alcuni chiarimenti sulle modalità di utilizzo della piattaforma.

Nicola, com’è nato Touripp?

“Touripp, nome nato dall’unione delle due parole “tour” e “trip” (abbiamo aggiunto una p finale, per renderlo più simpatico) nasce esattamente a gennaio 2018, quando decisi di coinvolgere nel progetto anche mio fratello Fabio, informatico di professione. Sempre quell’anno ci lanciammo subito a capofitto nella realizzazione del portale. Ma Touripp ha una sua storia. Nel 2017 decisi di lasciare il lavoro, ero direttore commerciale di un’azienda, perché a 32 anni avevo ancora tanta voglia di crescere e confrontarmi con il mondo. Così lasciai l’Italia e con un viaggio a tappe già ben definito, mi trasferii prima in Inghilterra, principalmente per migliorare il mio inglese, e da lì poi toccai la Scozia, il Canada, le Hawaii ed infine decisi di fare un viaggio coast to coast lungo tutta la California. Quando arrivò il momento di programmare il viaggio in California, iniziai a cercare sul web le migliori offerte e proposte di Tour Operator a cui poter fare affidamento. Raccolte tutte le informazioni, i prezzi, le tappe previste dai Tour, a distanza di 10 giorni, non avevo ancora deciso a chi potermi rivolgere. Così, su consiglio di una mia amica che aveva fatto lo stesso viaggio, decisi di rivolgermi al Tour Operator a cui lei si era affidata. La mia esperienza fu molto bella, però a distanza di qualche giorno, navigando sui social notai la pubblicità di un altro Tour Operator che proponeva le stesse tappe del mio viaggio, ad un costo nettamente inferiore. Allora pensai…Ma è possibile che nel 2019 ci sia ancora così tanta confusione nel web e non esista una piattaforma che contenga tutte le offerte dei Tour Operator, che l’utente, oggi principalmente digitale, possa visitare per organizzare una vacanza, confrontando con facilità proposte e costi?

Così chiamai mio fratello per proporgli l’idea, tornai in Italia ed insieme ci lanciammo in questa nuova avventura lavorativa. Era gennaio 2018.”

Da dove è partita la vostra ricerca?

“Prima di tutto abbiamo elaborato un’indagine di mercato e scoperto che nel 69% dei casi le persone che organizzano un viaggio con Tour Operator, restano sempre dubbiose sul fatto di aver scelto il pacchetto turistico più conveniente fra i tanti. Quindi abbiamo constatato che le problematiche da me riscontrate in America, erano quelle di moltissimi altri utenti web. A giugno 2018 la nostra piattaforma era già online e dopo, fino a dicembre 2018, abbiamo intervistato diversi Tour Operator per analizzare insieme a loro le difficoltà che riscontravano nei rapporti con l’utente, e viceversa quelle degli utenti con i Tour Operator. Le nostre collaborazioni con i primi Tour sono iniziate sempre nel 2018; ad oggi infatti Touripp conta l’adesione di ben 30 Tour Operator e subito dopo abbiamo integrato il portale con un nuovo servizio, per dare la possibilità agli utenti di acquistare direttamente sul nostro sito il pacchetto, senza doversi rivolgere al Tour Operator. In questo modo, Touripp offre grande visibilità, soprattutto a quei Tour Operator giovani o meno conosciuti, per poter ampliare il loro pubblico di riferimento.”

Oltre a te e Fabio, qualcun altro collabora al progetto?

“Sì, a marzo 2018 si è aggiunta al team Agnese Sabatini, 30 anni, di Milano, travel blogger, laureata in lingue e comunicazione, che gestisce tutta la parte comunicativa del sito, compreso il blog settimanale e coordina il lavoro con i diversi Tour Operator. Da circa due mesi collabora con noi anche Ashraf Kibir, 25 anni, direttore marketing e brand specialist di Touripp, che vive a Londra e si occupa principalmente di diffondere il nostro brand in Italia e all’estero. Lavoriamo tutti da remoto, durante l’anno ci incontriamo ai diversi convegni e ai corsi a cui decidiamo di partecipare per migliorare la nostra preparazione.”



Nicola Portolani

Da agosto 2018 collaborate anche con coLABoRa, siete soddisfatti del servizio?

“Assolutamente sì. Ad agosto 2018 abbiamo partecipato al bando coLABoRa 2019 del Comune di Ravenna, siamo rientrati tra i primi 4 finalisti e da lì è iniziato il nostro percorso d’incubazione. Abbiamo uno spazio a nostra disposizione negli uffici di coLABoRa, in Darsena, dove io e Fabio lavoriamo una, due volte a settimana. Al momento non siamo ancora costituiti come start-up, il nostro obiettivo, nonché scadenza del percorso di incubazione con coLABoRa, è riuscire ad avviare l’azienda entro marzo-aprile 2020.”

A questo proposito, quali i vostri obiettivi per il futuro?



“Prima di tutto, come detto prima, riuscire a lanciare la nostra azienda entro la primavera del 2020, sperando anche di raggiungere 10.000 soluzioni di viaggio offerte da Touripp (al momento ne abbiamo 2000). In seguito, dopo aver dato un assetto solido alla start-up, con la risoluzione di tutte le possibili problematiche che potremo riscontrare, nel 2021 vorremmo entrare nel mercato estero, proponendo in lingua inglese le nostre soluzioni di viaggio.”

Parlando adesso della piattaforma, cosa offre Touripp all’utente?

“Offre principalmente un portale semplice e intuitivo che permette all’utente di risparmiare tempo e denaro nella ricerca di un viaggio organizzato. Potrà scegliere tra tantissime diverse destinazioni nel mondo, affidandosi così ai migliori Tour Operator italiani per godersi un viaggio senza pensieri e in totale sicurezza.”

Cosa offre ai Tour Operator?

“La nostra mission è tanto semplice quanto rivoluzionaria: sostenere i migliori Tour Operator, incrementando le loro vendite. La prima soluzione l’abbiamo definita “chiavi in mano”. Saremo noi ad importare ogni singolo Tour sulla nostra piattaforma senza nessun tipo di lavoro da parte del Tour, riservandogli un’area dove potrà vedere statistiche dettagliate sull’andamento delle loro offerte e sul comportamento degli utenti nella selezione di un viaggio organizzato. In secondo luogo, la possibilità per il Tour Operator di vendere i propri pacchetti tramite la nostra piattaforma e non solo tramite agenzie di viaggi fisiche. Questo gli permetterà di aggredire il mercato digitale sempre più esigente e in continua crescita. Infine, per ottimizzare la vendita dei pacchetti stiamo sviluppando un nostro algoritmo interno, il quale prendendo i dati a noi utili dal web sul mondo travel , ci indicherà mese per mese quali sono quei Tour con un’alta percentuale di vendita. Questo permetterà sia a noi che ai vari Tour di poter risparmiare le risorse destinate al marketing, pubblicizzando solo questi Tour.”



Fabio Portolani

Quali i costi per Tour Operator e visitatori che utilizzano Touripp?

“Il Tour Operator può scegliere fra tre diverse modalità di servizio: un abbonamento annuale base di 400 euro, più provvigione sul venduto oppure di 800 euro senza provvigione e solo in questo caso, ci occuperemo noi di inserire i loro pacchetti nella piattaforma, facendo loro pubblicità attraverso i nostri canali. In sostanza il Tour, se sceglie la soluzione più costosa, non dovrà fare nulla, ci occuperemo di tutto noi. L’utente, invece, se c’è l’opzione della provvigione sul pacchetto che desidera acquistare, pagherà a noi una percentuale, per poi saldare il resto al Tour Operator. Touripp è in buona sostanza un intermediario tra l’utente web e il Tour Operator.”

Perché consiglieresti un viaggio organizzato con Touripp?

“Quando non si ha il tempo, la voglia o le risorse per pianificare un viaggio in autonomia, affidarsi ad un Tour Operator può risolvere tutti i problemi, a maggior ragione se l’organizzazione richiederà solo alcuni semplici passaggi, grazie ad una piattaforma che ingloba tutti i migliori Tour! I Tour Operator sono fatti di persone. Persone competenti sulle destinazioni e sull’organizzazione di viaggi sicuri e professionali. L’utente potrà essere certo di viaggiare tranquillo, ricevere assistenza quando necessario e seguire itinerari che ti faranno vivere emozioni indimenticabili.Ancora più bello sarà organizzare il tutto in modo semplice e veloce, per questo consiglio Touripp”.

Per maggiori informazioni: https://www.touripp.it.