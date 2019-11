Bagnacavallo festeggia la Giornata Internazionale per i Diritti dell’infanzia

I servizi educativi e scolastici di Bagnacavallo festeggiano la Giornata Internazionale per i Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, istituita dall’Onu il 20 novembre, con una serie di iniziative in programma in questi giorni.

Nella mattinata di mercoledì 20, bambine e bambini della scuola dell’infanzia parteciperanno a uno spettacolo con laboratorio creativo a cura dell’associazione culturale Tra le nuvole. Gli studenti delle classi prime della secondaria di primo grado di Bagnacavallo e Villanova sono poi invitati ad assistere nel pomeriggio alla proiezione del film Dafne di Federico Bondi nella sala di Palazzo Vecchio, a Bagnacavallo. Protagonista del film è l’attrice lughese Carolina Raspanti. La proiezione, in programma alle 14.30, è organizzata in collaborazione con il Cinecircolo Fuoriquadro e Agis Scuola.

Per gli alunni della scuola primaria sono invece previste nel corso della settimana letture a tema a cura dell’associazione Comunicando. Sempre durante la settimana i piccoli dell’asilo nido faranno una passeggiata in centro consegnando disegni fatti da loro da affiggere in alcune vetrine di esercizi commerciali del centro storico, mentre sulla Torre Civica sono state appese dalle educatrici le locandine che riportano i dieci diritti dell’infanzia e dell’adolescenza riconosciuti dall’Onu.

Gli eventi sono curati da Comune di Bagnacavallo, Istituto comprensivo Berti e Servizi Educativi dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna.

Per informazioni: www.comune.bagnacavallo.ra.it.