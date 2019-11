Bagnacavallo, per la rassegna Cinema Ritrovato proiezione di Easy Rider di Dennis Hopper

Per la rassegna Cinema Ritrovato – Classici restaurati in prima visione in collaborazione con la Cineteca di Bologna, mercoledì 20 novembre a Bagnacavallo Cinema Palazzo Vecchio proporrà, alle 21.15, Easy Rider di Dennis Hopper.

Restaurato in 4K da Sony Pictures Entertainment in collaborazione con la Cineteca di Bologna presso i laboratori L’Immagine Ritrovata, il film del 1969 ha come protagonisti Wyatt e Bill (Peter Fonda e Dennis Hopper, entrambi anche sceneggiatori del film). Dopo aver trasportato un quantitativo ingente di droga dal Messico, i due attraversano gli State Uniti sui loro chopper nuovi fiammanti diretti al carnevale di New Orleans. Quintessenza del road movie e sintesi della cultura hippy, Easy Rider è un viaggio nella decadenza del sogno americano, nei nuovi sogni ribelli, tra donne, sesso, motociclette, stupefacenti e musica rock.

La programmazione della settima edizione della rassegna, gestita dal Cinecircolo Fuoriquadro per il Comune di Bagnacavallo, proseguirà poi con Ad Astra di James Gray (22, 23, 24 novembre), Frida – Viva la Vida di Gianni Troilo (26 e 27 novembre), Maleficent 2: La signora del male di Joaquim Ronning (29, 30 novembre, 1 dicembre).

Biglietti: 6 euro (intero) e 5 euro (ridotto). Biglietti film Nexo Digital: 10 euro (intero) e 8 euro (ridotto). Le proiezioni iniziano alle 21.15. La sala di Palazzo Vecchio è in piazza della Libertà 5.