Incontro a Casa Melandri con Unicef per i 30 anni dalla Convenzione sui diritti dell’infanzia

In occasione del 20 novembre, 30° anniversario della Convenzione sui diritti dell’infanzia, approvata dall’Onu nel 1989 e ratificata in Italia nel 1991, Unicef intende celebrare tale ricorrenza dando visibilità al tema dei diritti dell’infanzia e promuovendo azioni in tal senso anche a Ravenna.

Per celebrare questa importante data e per sensibilizzare alle campagne che Unicef sostiene a favore dell’infanzia in Italia e nel mondo quali lotta contro la mortalità infantile, le vaccinazioni, la malnutrizione infantile, il diritto all’istruzione con attenzione particolare a quella delle bambine, il contrasto alle nuove e vecchie povertà sociali ed educative, UNICEF con il Comune di Ravenna e in collaborazione con Università degli Studi – Campus di Ravenna – Dipartimento di Scienze Giuridiche promuove un incontro su:

Appuntamento mercoledì 20 novembre, alle ore 16,30, alla Sala D’Attorre, Casa Melandri di Ravenna. Intervengono: Valentina Morigi, Assessora alle Politiche Giovanili del Comune di Ravenna, Agostina Melucci, Dirigente Ufficio Scolastico provinciale di Ravenna, Mirella Borghi, Presidente Comitato Unicef di Ravenna

Lectio Magistralis del prof. Enrico Al Mureden, Ordinario di Diritto Civile – Università degli Studi di Bologna.