Settimana Nati per Leggere: mostre, letture, incontri a Ravenna per i 20 anni del progetto

Proseguono le iniziative in occasione della settimana nazionale Nati per Leggere #Andiamo Diritti alle Storie! per tutelare il diritto alle storie delle bambine e dei bambini, che si svolge dal 16 al 24 novembre, istituita dal 2014 per promuovere il diritto alle storie delle bambine e dei bambini, nella settimana in cui ricorre la Giornata Internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

Le storie, con le loro parole e loro immagini, sono una fonte inesauribile di stimoli che, se offerti precocemente e con continuità, incidono profondamente sull’itinerario di vita di un bambino. Le storie diventano così quel diritto che Nati per Leggere si impegna a diffondere e a garantire, a tutte le bambine e a tutti i bambini.

L’Istituzione Biblioteca Classense attua il programma Nati per Leggere attraverso varie azioni che vanno dalla formazione continua del personale bibliotecario, sanitario ed educativo, all’organizzazione di incontri in vari luoghi della città aperti alle famiglie. Mercoledì 20 novembre, alle 16.30 ci sarà alla biblioteca “Fuori … Legge” di Piangipane “Leggere in famiglia”. Incontro per genitori a cura di Nicoletta Bacco referente Nati per Leggere.

Sabato 23 novembre, alle 10 presentazione del libro “Quando i grandi leggono ai bambini” Donzelli editore con l’autrice Angela Dal Gobbo, nella Sala Dantesca della Biblioteca Classense. L’incontro, aperto al pubblico, fa parte dei percorsi formativi offerti agli insegnanti delle scuole e dei nidi d’infanzia del Comune di Ravenna.

Domenica 24 novembre festa dei volontari e delle volontarie Nati per Leggere Emilia-Romagna nella Biblioteca Malatestiana di Cesena.

Dal 20 novembre al 3 dicembre, la mostra “Il vento dei venti” verrà ospitata nelle vetrine del “Private Banking” di Ravenna (ex Negozio Bubani, Piazza del Popolo 30). Protagonisti saranno i venti libri, con le loro splendide copertine colorate, che hanno fatto la storia dei primi 20 anni di Nati per Leggere che ricorrono proprio quest’anno.

Nella nuova sede della Biblioteca “Fuori … legge” di Piangipane è possibile visitare fino al 30 novembre, la mostra “Tu sei un poeta!” interamente dedicata a Leo Lionni, statunitense di origine olandese, che è stato un artista poliedrico: pittore, scrittore e illustratore di libri per bambini. La mostra è progettata come un percorso alla scoperta dell’opera dell’artista attraverso i suoi personaggi più emblematici e i suoi libri più amati. Ha lo scopo di invitare a una riflessione sulla poetica di Lionni, quanto mai attuale, ma anche di regalare momenti di condivisione lieve e giocosa, in compagnia delle sue storie. La mostra si inserisce nella campagna omonima che si propone di celebrare l’artista nei 20 anni dalla sua morte e per i 60 anni dalla pubblicazione di del suo libro “Piccolo blu e piccolo giallo”.

Per l’occasione è in distribuzione nelle biblioteche la bibliografia “Tu sei un poeta!” con tanti consigli di lettura. La bibliografia è scaricabile dal sito Classense alla pagina http://www.classense.ra.it/junior/#junior2019 e consultabile su Scoprirete.

L’esposizione è itinerante nelle biblioteche del sistema bibliotecario urbano in collaborazione con Babalibri.

Dopo Piangipane queste le tappe: