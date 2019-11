“E Come il Vento”: al Masini di Faenza si danza per ricordare Giacomo Leopardi

Torna in scena venerdì 22 novembre al Teatro Masini di Faenza un progetto Leggere per… ballare: “E Come Il Vento”, spettacolo di danza per ricordare l’Infinito di Giacomo Leopardi.

Un evento eccezionale per una ricorrenza straordinaria: 200 anni dalla composizione dell’Infinito da parte di Leopardi. Una poesia che ha fatto parte del percorso culturale scolastico di tutti noi, una poesia che abbiamo amato perché tocca corde del nostro cuore, dei nostri sentimenti fino allo straniamento totale nel quale il poeta volentieri si immedesima: il naufragar m’è dolce in questo mare.

Venerdì al teatro Masini la poesia viene letta e proposta al pubblico con un altro linguaggio: quella della danza accompagnata dalle musiche di Vivaldi. Destinatari sono i ragazzi delle scuole della Romagna che saranno al Masini in quanto la proposta ha toccato le loro insegnanti. Quindi spettacolo per i ragazzi al mattino alle 10.00 e per il pubblico con una recita serale alle 20.20.

Sarà presente a completare la rappresentazione il poeta Davide Rondoni, direttore del Centro della Poesia della Università degli Studi di Bologna che assieme al regista Arturo Cannistrà ha definito la drammaturgia. Giulia Coliola ha svolto un importante lavoro di coordinamento e approfondimento tra le scuole di danza. Coreografe sono gli insegnanti delle scuole di danza che hanno partecipato. Un progetto corale che diventa un grande e appassionato abbraccio poetico.

Il biglietto per lo spettacolo serale è di 10 euro; costerà 2 euro al mattino.