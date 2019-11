La storia di Ravenna dal “punto di vista” della Casa del Mutilato. Presentazione del nuovo libro sul Salone dei Mosaici

Venerdì 22 novembre 2019 alle ore 18.30 presso il Salone dei Mosaici della Casa del Mutilato di Piazza Kennedy (ingresso via IXFebbraio 1) sarà presentato il libro “il Salone dei Mosaici, storia, arte e architettura nella Casa del Mutilato di Ravenna”, con 200 illustrazioni di cui più della metà a colori e con testi di: Michele de Pascale, Ivan Simonini, Maurizio Bucci, Antonio Pedna, Paolo Bolzani, Gianni Morelli, Saturno Carnoli, Vittorio Sgarbi, Fabrizio Fioravanti, Nicola Carrino, Carlo Signorini, Severo Bignami, Emilio Gentile, Marcello Veneziani, Flavia Marcello, Alberto Giorgio Cassani, Claudio Spadoni, Beatrice Buscaroli, Emanuela Fiori, Marco Santi, Andrea Casadio, Piero Casavecchia.

Interverranno il Sindaco di Ravenna Michele de Pascale, il titolare del Salone Maurizio Bucci, il Presidente dell’Associazione Tessere del ‘900 Piero Casavecchia. L’incontro verrà coordinato dal Presidente delle Edizioni del Girasole Ivan Simonini.

Tra un intervento e l’altro troveranno spazio due lettori d’eccezione del Sommo Poeta: Nadia Sette che interpreterà il Canto I del Purgatorio (da cui è preso l’endecasillabo che campeggia in alto sull’esterno della Casa del Mutilato) e Aurelio Lavatura che declamerà il Canto VI del Paradiso (nel quale Giustiniano tesse le lodi di Giulio Cesare che varca il Rubicone).

È inoltre prevista una partecipazione straordinaria: Flavia Marcello, docente di Storia dell’Architettura all’Università Swinburne di Melbourne, giungerà dall’Australia appositamente per la presentazione del libro di cui è coautrice. Il volume che, dal “punto di vista” della Casa del Mutilato, racconta e ripercorre gli ultimi 80 anni di storia della città di Ravenna, sarà consegnato in omaggio ai giornalisti presenti.

L’Associazione Culturale Tessere del ‘900 e le Edizioni del Girasole ringraziano: Istituzione Biblioteca Classense, Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra – Ravenna